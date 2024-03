Anziano irlandese e studentessa alticci alla guida: denunciati

Una studentessa fermana e un anziano irlandese sono finiti nei guai, sorpresi dai carabinieri al volante dopo aver bevuto più del consentito. Nelle notti di giovedì e venerdì i carabinieri della Compagnia di Camerino hanno fatto alcuni controlli straordinari del territorio. Tra i vari automobilisti fermati anche la 27enne del Fermano e il 79enne irlandese. I due sono stati individuati nel centro di Camerino, alla guida entrambi di Fiat 500, ed entrambi con una soglia del tasso alcolemico troppo alta. L’irlandese addirittura aveva un grammo di alcol per litro. Tutti e due dunque sono stati denunciati alla procura per guida in stato di ebbrezza, e hanno subito il ritiro della patente, la decurtazione di dieci punti dalla patente e il sequestro dell’auto. Controlli analoghi proseguiranno da parte dei militari della Compagnia di Camerino.