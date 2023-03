Anziano multato dopo due anni: "Ingiustizia"

di Lorena Cellini

Lascia il sacchetto dei rifiuti della carta a cento metri di distanza dalla sua abitazione e viene sanzionato dai vigili. Lui è un anziano e non ci sta. "Mi chiamo Luigi Damen e sono stato multato, forse unico caso di una persona pensionata di 80 anni, per aver lasciato un sacchetto della carta il mercoledì, giorno di raccolta, in un luogo diverso del mio domicilio, a cento metri di distanza e per ragioni comunque esposte ai vigili urbani". Comincia così il racconto della sua storia in cui la severità dei controlli si è tradotta in una multa nel settembre del 2021, messa in pausa fini a questi giorni in cui la sanzione di 67.90 euro gli è stata notificata, ma con uno sconto di 20 euro. Ma a lui non va giù: "Il Comune si accanisce sui deboli per prendere soldi che forse gli servono per riparare le strade dissestate". Dunque a settembre 2021 Damen riceve il verbale per aver conferito il sacchetto della carta in modo sbagliato. "Sul posto non c’era un vigile urbano quindi credo che qualcuno abbia segnalato la mia targa con una spiata". Scrive al sindaco comunicando le sue ragioni. In sostanza spiega che avendo il cassonetto dell’umido distante un centinaio di metri da casa semplicemente aveva preso i due sacchetti e li aveva conferiti uno nel contenitore e l’altro a terra. Della vicenda non sa più nulla fino a mercoledì, quando gli arriva la contestazione del verbale per il pagamento: non più di 67.90, ma di 46.45 euro entro 30 giorni. "Ma, se l’importo è cambiato che significa: ho ragione e la sanzione è illegale? – si chiede l’ottantenne –. Vergognoso prendere soldi così da un pensionato. Se i vigili guardassero dentro i cassonetti troverebbero di tutto, per non parlare di chi conferisce i rifiuti tutti i giorni in modo sbagliato e negli orari sbagliati, lasciandoli in strada la sera prima invece che al mattino. Eppure la multa viene fatta a me e mi si chiede una somma con cui potrei fare la spesa per qualche giorno. Forse queste considerazioni non interessano né al sindaco e nemmeno agli amministratori".