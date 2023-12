Anziano scova finti carabinieri: due nei guai

di Lorena Cellini

Si muovevano lungo la costa marchigiana truffando anziani con la solita storia dei finti carabinieri che comunicano l’incidente di un familiare chiedendo poi dei soldi. A mettere fine all’attività dei due balordi sono stati i carabinieri della compagnia di Civitanova che hanno denunciato due napoletani. Fondamentale la segnalazione di un ottantenne civitanovese che, grazie alle nozioni acquisite durante l’attività informativa operata dall’Arma nelle ultime settimane e mirata alla prevenzione delle truffe agli anziani, ha allertato il 112 dopo aver ricevuto una telefonata sospetta. I carabinieri lo hanno raggiunto e si sono appostati sotto casa in attesa dell’arrivo dei truffatori che sono stati acciuffati. Bella l’operazione dei carabinieri che interrompono le imprese dei due che a Civitanova stavano per fare il bis della truffa realizzata poco prima a San Benedetto dove, con l’inganno, erano riusciti a sottrarre a una novantenne 750 euro.

Le hanno telefonato, si sono finti carabinieri, le hanno raccontato che il figlio aveva subito un grave incidente e chiesto del denaro necessario per le cure mediche. L’anziana, spaventata, non ha esitato a consegnare ai due uomini che si sono presentati a casa sua, come carabinieri in borghese, 500 euro in contanti e anche la carta di credito con il pin, attraverso la quale i due sono riusciti a prelevare una ulteriore somma, di 250 euro, da un bancomat della zona. Da San Benedetto sono poi saliti verso Civitanova e qui hanno tentato un altro raggiro. Stavolta però la loro vittima, residente nel quartiere di San Marone, forte delle lezioni alla ‘scuola’ anti truffa ha finto di credere al tranello e dopo aver chiuso la telefonata ha avvertito i carabinieri. Una pattuglia ha atteso sotto casa sua i napoletani che, vistisi scoperti, hanno provato a scappare ma sono stati bloccati e perquisiti.

L’identificazione ha fatto emergere che erano pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e contro la persona. Avevano addosso i 750 euro sottratti all’anziana e due cellulari usati per comunicare con dei complici. La somma è stata sequestrata e restituita alla 90enne e i due telefoni, pure sotto sequestro, serviranno a ricostruire i movimenti dei due e i loro collegamenti. Sono in corso indagini per stabilire anche se i partenopei siano coinvolti in analoghi truffe che si sono verificate sul territorio negli ultimi giorni.