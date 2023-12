Anziano si barrica in casa e minaccia di sparare

Un 85enne si è barricato in casa con un fucile, minacciando di sparare. Ma carabinieri e vigili del fuoco sono riusciti a intervenire prima che qualcuno si facesse male. Una notte ad alta tensione quella vissuta giovedì a Treia. Il personale sanitario del 118 era stato chiamato per soccorrere un anziano, le cui condizioni di salute psichica avevano allarmato i familiari. Ma all’arrivo dell’ambulanza, l’uomo non ha voluto saperne di farsi visitare dal personale medico, si è barricato in casa e ha iniziato a minacciare che avrebbe sparato a chiunque provasse ad avvicinarsi alla sua abitazione. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri. I militari della Compagnia di Macerata hanno accertato che, in effetti, l’85enne risultava detenere un fucile. Dunque per prima cosa hanno messo in sicurezza la zona, per evitare che qualcuno potesse essere colpito. Poi hanno tentato di instaurare un dialogo con l’anziano, per convincerlo ad aprire la porta di casa. Ma ogni tentativo di persuasione è risultato vano. Intanto però erano stati chiamati anche i vigili del fuoco di Macerata, per provare ad entrare da uno degli accessi della casa. E così, approfittando di un attimo di distrazione del pensionato, i pompieri sono riusciti ad aprire una porta finestra dell’abitazione.

A quel punto l’anziano, che non voleva ancora arrendersi, è uscito da lì brandendo un grosso coltello da cucina, che ha agitato più volte nel tentativo di colpire i carabinieri pronti ad intervenire fuori dalla porta. L’uomo è stato immediatamente disarmato e immobilizzato, e quando si è avuta la certezza che non fosse più nelle condizioni di far male a sé stesso o ad altri, è stato affidato alle cure del personale sanitario. Il treiese è stato infine portato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Nel frattempo i carabinieri hanno recuperato il fucile del pensionato, risultato scarico. L’arma è stata sequestrata, così come il coltello usato dall’anziano per minacciare i militari. Aldilà delle valutazioni di natura sanitaria che dovranno essere fatte su di lui, l’85enne è stato comunque denunciato alla procura e dovrà rispondere delle accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché di minaccia aggravata.