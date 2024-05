Anziano si ferisce con la motozappa. Portato a Torrette

Paura ieri mattina alle 10, per un 81enne di Mogliano. L’uomo stava lavorando con la motozappa sul suo terreno intorno all’abitazione, in contrada Pisciaroni ma, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che lo ha travolto. L’anziano è stato ferito gravemente alle gambe, finite tra le lame dell’attrezzo agricolo. È quindi stato allertato il 118. I sanitari hanno hanno ritenuto di disporre il trasferimento dell’uomo all’ospedale Torrette di Ancona. Un’eliambulanza è riuscita ad atterrare nelle vicinanze dell’orto in cui è avvenuto l’incidente, l’anziano è stato caricato e trasferito al centro traumi dorico in codice rosso.