Anziano si ravvede all’ultimo ed evita la ’truffa dello specchietto’

Un’allerta è stata lanciata dal sindaco di Esanatoglia, Luigi Nazzareno Bartocci, dopo che mercoledì mattina in pieno centro è stato registrato un tentativo di raggiro, attraverso la cosiddetta ’truffa dello specchietto’, ai danni di una persona anziana del luogo. L’esanatogliese, mentre viaggiava a bordo della propria auto, è stato infatti colpito da un oggetto, scagliato dal malvivente che lo ha subito invitato ad accostare. Una volta fermatosi, lo sconosciuto ha falsamente riferito all’anziano di essere stato urtato con l’autovettura e di voler sistemare le cose con una cifra di denaro. La malcapitata vittima della truffa, subito spaventata, di fronte all’insistenza del truffatore, si è mostrata accondiscendente e si è recata nel vicino bancomat per prelevare il denaro richiesto, con l’accordo di consegnarlo allo sconosciuto che nel mentre lo avrebbe atteso nella zona di via Santamarianova. Al ritorno però l’anziano ha ragionato sull’anomalia del caso e, di ritorno dal bancomat, ha preferito recarsi al comando della Polizia locale e far presente quanto accaduto. Di fronte all’evidente stato di apprensione e di agitazione in cui si trovava, gli agenti della Polizia locale lo hanno inviato a sedersi e hanno chiamato sul posto i carabinieri. Proprio l’arrivo degli uomini dell’Arma ha messo in fuga il malfattore. "L’intuizione dell’anziana vittima ha impedito al malvivente di portare a compimento l’atto criminoso – ha affermato il sindaco Bartocci –, ma è bene in occasione di incidenti, procedere con il Cid e non cedere in nessun modo a richieste di denaro per presunti danni cagionati". Matteo Parrini