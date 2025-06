Anziano si ribalta con il trattore. Soccorso e portato ad Ancona

Paura ieri per un 83enne, che si è ribaltato con il trattore sul campo. È successo a Belforte del Chienti intorno alle 16.30. Subito sul posto sono arrivati i soccorsi: l’anziano finito sotto al mezzo agricolo è stato tirato fuori dall’abitacolo dai vigili del fuoco. E poi è stato affidato subito alle cure dei sanitari del 118 che hanno allertato l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale Torrette di Ancona. A quanto sembra, sarebbe stato il cassone a evitare il peggio, impedendo che il pensionato venisse schiacciato dal trattore. L’83enne stava facendo dei lavori sul suo campo quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti per gli accertantti del caso anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino e la stradale di Civitanova, oltre al 118 e ai pompieri per i soccorsi. L’eliambulanza è atterrata vicino al luogo dell’infortunio. L’uomo era in condizioni piuttosto gravi, ma per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Diversi automobilisti hanno visto la scena passando in quella zona. Le richieste di aiuto subito inviate al numero di emergenza hanno permesso ai vigili del fuoco di intervenire tempestivamente.

Lucia Gentili