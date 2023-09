Anziano sul ponte, militari in campo

Ieri mattina i carabinieri sono intervenuti anche a Belforte del Chienti, allertati da alcuni passanti. È infatti la seconda volta, nel giro di un paio di mesi, che un anziano cammina sul ponte belfortese di via Santa Maria con fare sospetto. I militari sono giunti sul posto per risolvere la problematica, anche con l’aiuto dei sanitari e dei familiari dell’uomo. Un gioco di squadra anche con i cittadini, che ha permesso di evitare il peggio. La raccomandazione da parte delle forze dell’ordine è sempre quella di segnalare situazioni di questo tipo, sia per salvare vite che per affrontare qualsiasi disagio.