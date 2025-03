Anziano trovato morto in casa

Malore fatale in casa, anziano trovato morto. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 11, in via Pasubio a Civitanova. A quell’ora, infatti, il personale medico e sanitario del 118 ha raggiunto l’abitazione dove viveva, da solo, un uomo di 88 anni. Per lui, purtroppo, non c’era già più nulla da fare. Inutili i soccorsi.

Sul posto, dopo la segnalazione del 118, sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia per gli accertamenti di legge necessari in casi del genere.