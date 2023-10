Anziano trovato morto in casa

Si impicca in casa, all’appendiabiti dell’armadio, un civitanovese di 82 anni. Viveva solo in via Martiri di Belfiore. Ieri, alle 17.44, l’allarme ai vigili del fuoco, lanciato da una donna che abitualmente gli preparava da mangiare e gli portava la spesa. Quando ha suonato, non ricevendo risposta, si è preoccupata che potesse essersi sentito male e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati, in contemporanea, l’auto medica del 118 e una squadra dei pompieri che hanno provveduto all’apertura della porta. Una volta entrati nell’abitazione, l’amara scoperta.