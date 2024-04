Anziano uccide la moglie. La figlia: "Era disperato"

CORRIDONIA (Macerata)

"Mio padre non è un pazzo, ha agito solo per amore di mia madre. Non sopportava più di vederla soffrire in quel modo". Stefania Cartechini parla dalla casa nelle campagne di Corridonia, in provincia di Macerata, dove la mattina di Pasqua il padre Bruno ha ucciso sua madre, Palma Romagnoli, con un colpo di fucile da caccia. La donna, 86 anni, era alle prese da mesi con una gravissima malattia degenerativa che l’aveva costretta a letto, tra sofferenze indicibili. A prendersene cura era soprattutto il marito Bruno Cartechini, suo coetaneo, che dopo aver sparato alla moglie si è rivolto l’arma contro l’addome, esplodendo un secondo colpo. L’anziano non è riuscito a farla finita: ora si trova in Rianimazione all’ospedale di Torrette ad Ancona, dove è stato portato in eliambulanza in condizioni disperate. Diversi organi sono compromessi e i medici faticano a stabilizzarlo.

Il dramma si è consumato attorno alle 6.40 di domenica. La figlia della coppia è stata la prima, con il marito, ad accorrere nella camera da letto dove erano stati esplosi i due colpi. Stefania Cartechini, infatti, si era trasferita da qualche tempo al secondo piano della casa di famiglia proprio per aiutare l’anziano padre a prendersi cura della madre, malata di Alzheimer e allettata. "Non è un pazzo – ripete Stefania con la voce strozzata dal pianto –. Mia madre stava malissimo e lui non la poteva più vedere così. Quella che è successa non è una cosa terribile, di più. Ma mio padre ha fatto quello che ha fatto solo per amore di mia madre. Lei soffriva tanto e lui non poteva vederla così, perché la amava. Non è uno psicopatico: erano mesi che la vedeva a letto, in quelle condizioni terribili, non ce la faceva più. Se aveva un fucile in casa (regolarmente detenuto, ndr), era solo perché era un cacciatore. Quando mamma ha preso l’Alzheimer – continua Stefania – per lui è stata una tortura. Dopo sessant’anni di matrimonio, non ce l’ha fatta a sopportare questo strazio, anche se noi l’abbiamo sostenuto il più possibile. Eravamo troppo legati, ci volevamo troppo bene: è inimmaginabile il dolore che stiamo provando".

Nel frattempo le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli, vanno avanti. I primi accertamenti della Scientifica dei carabinieri confermano la ricostruzione dell’omicidio seguito dal tentato suicidio e oggi pomeriggio si terrà l’autopsia con il medico legale Antonio Tombolini. Poi la salma di Palma Romagnoli sarà restituita alla famiglia per il funerale. Quanto a Cartechini, è indagato per omicidio volontario aggravato dalla parentela con la vittima.