Apecar si ribalta dopo l’incidente: frattura per il conducente

Un apecar, con a bordo due minorenni, si è ribaltato a seguito di un incidente con un’auto, ed entrambi i giovanissimi sono finiti all’ospedale di Camerino. È successo sabato, verso le 19.45, a Esanatoglia. L’ape era guidato da un 16enne residente a Matelica (ma dentro c’era anche una 14enne che abita in città) e stava percorrendo viale Fontebianco. Finché, per motivi al vaglio da parte della Polstrada, il mezzo si è scontrato con una Opel Mokka, condotta da un 35enne di Fabriano, che si era immessa sulla carreggiata e proveniva dall’incrocio con via Strada Nuova. Purtroppo, a causa dell’impatto, l’apecar si è rovesciato sull’asfalto. Sono stati chiamati gli operatori sanitari del 118, che hanno estratto i due giovanissimi rimasti incastrati nel mezzo. Il più grave era il 16enne, con una sospetta frattura a una gamba. Mentre la 14enne lamentava forti dolori alla spalla. Illeso invece il 35enne. Rilievi effettuati dalla Polstrada di Civitanova.

Giorgio Giannaccini