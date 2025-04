Apericena con Stella Sacchini

Il gruppo di lettura Libriamo di Civitanova invita tutti a una nuova "Apericena letteraria" oggi alle 20 nel Caffè del Teatro Cerolini. Ospite della serata l’autrice e traduttrice marchigiana Stella Sacchini col suo romanzo "Fuori posto" (Gallucci Editore).

Stella Sacchini ha tradotto, tra gli altri, Ovidio, Apuleio, Dickens, C. Brontë (Premio Babel 2014), Twain, Keats, Austen, ed è responsabile di progetti e laboratori di traduzione nelle scuole e per migranti e rifugiati.

Nel suo romanzo d’esordio, "Fuori posto", racconta in modo delicato la storia della bambina del letto in mezzo e della sua compagna di stanza Rosalia, ricoverate in un centro di cura specialistico che agli occhi delle giovani ha i tratti di un luogo alieno e immenso.

La serata organizzata dal gruppo di lettura si propone come momento di condivisione e dialogo, per leggere la realtà attraverso il mezzo narrativo.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 349.2625590 (anche WhatsApp) o info@scriptorama.it.