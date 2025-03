"Aperitivi a rischio per il cantiere"

"I disagi legati ai cantieri ci sono. Io rischio di non poter partecipare agli aperitivi europei se il cantiere qui vicino non verrà tolto entro fine aprile". Donato La Torre, titolare di Caffè Corso, spiega: "Per me sarebbe un danno rilevante, a differenza delle ditte edili che hanno numerosi lavori in ballo e spesso ne fermano alcuni per procedere con altri. Spero quindi non sarà un problema velocizzare le tempistiche per permettere a me di posizionare lo stand esterno per la manifestazione e rispettare tutti i criteri di sicurezza. Il problema riguarda anche i parcheggi: d’estate lavoriamo molto poco con gli asporti, perché i clienti non sanno dove lasciare la macchina".