"Aperitivi dell’opera" al via Atto primo in 40 locali: serata "Rosso Carmen"

di Lorenzo Fava

Sarà il colore "Rosso Carmen" il filo conduttore del primo Aperitivo dell’opera, che animerà Macerata la sera di martedì prossimo. L’evento, organizzato dal nuovo comitato di baristi e ristoratori della città, Gastronetwork, con il supporto e il sostegno del Comune, vedrà coinvolti 40 locali. "L’organizzazione di questo primo atto dell’aperitivo dell’opera è dovuta ad un tavolo di lavoro condiviso - spiega Marco Caldarelli, assessore ai Servizi amministrativi -, questo a conferma che l’amministrazione è più che disponibile a valutare proposte da ogni parte. L’evento è stato comunicato in maniera chiara a tutti i locali che hanno partecipato agli ’aperitivi europei’. A ottobre ci saranno poi altre sorprese, in termini di eventi. Le parole chiave di questo evento sono ’rosso’, ’passione’, ’fiori’. Ne aggiungo un altro paio: ’Buchi’ e ’seme’. La nostra idea è stata quella di immaginare una città porosa, aperta al seme, augurandoci che questo sbocci in una splendida fioritura", chiude l’assessore spiegando la metafora.

"Quest’evento, collocato in un periodo destagionale come può essere Macerata in piena estate, è un grande valore per una città che sta avendo anche turismo dall’estero - dice Giorgio Menichelli, della Confartigianato -, dovremmo iniziare a strutturare iniziative per attirare turismo dall’Umbria, oggi favorito anche dalle infrastrutture".

"Gli operatori hanno spinto per questa iniziativa - sottolinea Massimiliano Polacco, di Confcommercio -, in un periodo non facile viste le lunghe conseguenze del Covid, del costo dell’energia e degli aumenti dei prezzi generali. I voli internazionali favoriranno il turismo dall’estero. Agli imprenditori dico: spingete, il movimento porterà clientela".

Per l’8 agosto, bar e ristoranti proporranno un aperitivo che sarà legato, non solo sotto il profilo enogastronomico, alla Spagna, patria di Carmen e, nello specifico, alla città andalusa Siviglia. Dalle 19, oltre a gustare l’aperitivo a tema nei 40 locali aderenti, che vanno dai cancelli a corso Cairoli, sarà possibile fare shopping nei negozi del centro storico, che rimarranno aperti per tutta la durata dell’evento. All’interno dell’iniziativa, in piazza della Libertà, saranno presenti dei punti, allestiti in collaborazione con Stammi Bene e Croce Rossa, in cui sarà possibile sottoporsi ad alcool test. Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dell’incidentalità stradale legata ad alcool e droghe.