Aperitivi dell’opera: debutto ok Notte magica con il rosso Carmen

Grandissima soddisfazione per il debutto di "Aperitivo dell’opera – Atto Primo. Una serata rosso Carmen", martedì sera in centro. "È stata una notte storica – commenta Marco Guzzini di DiGusto, tra gli organizzatori con il neonato comitato Gastronetwork -. Dopo parecchio tempo ci siamo ritrovati in tanti operatori della città a fare qualcosa insieme. Sebbene ognuno avesse clientele e percorsi diversi, c’è stata subito tra noi una grande unità di intenti, e in poco tempo è venuto fuori qualcosa di bello e significativo. Anche Comune, Confcommercio e Confartigianato hanno aderito, contribuendo al successo. Eravamo fiduciosi, ma la serata è andata oltre ogni più rosea aspettativa". Questo, prosegue Guzzini, è stato il banco di prova del comitato Gastronetwork, costituito un mese e mezzo fa. "Ribadiamo la nostra disponibilità a partecipare alla cabina di regia con il Comune in occasione dei vari eventi. Già pensiamo ad Halloween, a Natale, a Capodanno, tutto quello che si può fare. Intanto, è stato sfatato un tabù: è possibile portare le persone in centro ad agosto, e anche senza la regia dello Sferisterio, che però speriamo possa esserci in futuro con nuove collaborazioni". Soddisfazione anche per Confartigianato, che ha voluto sostenere l’iniziativa partecipando al programma. L’associazione ha rilanciato il format "Benvenuti all’Opera", coinvolgendo i musicisti della Scuola civica Stefano Scodanibbio, i quali hanno allietato l’ora dell’aperitivo con mini concerti itineranti tra i locali. "Un sentito ringraziamento – scrive Confartigianato - va al comitato Gastronetwork per l’ideazione di questa bellissima iniziativa, a tutti i locali e le attività aderenti, al Comune per l’indispensabile supporto e alla Scuola civica Stefano Scodanibbio, che ha condiviso il talento dei suoi bravissimi e intraprendenti musicisti".

