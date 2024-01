Aperitivi e film sulle star del rock al Politeama

"Apericinema Rock". Al Politeama di Tolentino la rassegna di film dedicata ai miti del rock, nella formula che prevede un apericena e a seguire la proiezione del film. Ogni venerdì, da dopodomani al primo marzo, saranno sette i titoli che si avvicenderanno sul grande schermo: si inizia con "Rocketman" di Dexter Fletcher, su Elton John; il 26 "A Star is Born" di e con Bradley Cooper e Lady Gaga; il 2 febbraio "Nowhere Boy" di Sam Taylor Wood biopic che racconta l’adolescenza di John Lennon; il 9 febbraio arriva "Bohemian Rhapsody" di Bryan Singer sulla storia di Freddie Mercury; il 16 febbraio "Quadrophenia" di Franc Roddam sull’omonimo capolavoro degli Who; il 23 febbraio arriva "The Blues Brothers" di John Landis e, per chiudere, venerdì 1 marzo appuntamento con "Yesterday" di Danny Boyle, una commedia divertente dedicata alle più belle canzoni dei Beatles. Tutte le serate inizieranno alle 21.15. L’apericena, allestito dalla nuova gestione della Caffetteria della Enoteca Compagnucci, sarà servito prima di ogni proiezione con prenotazione obbligatoria al costo di 10 euro. Il costo del biglietto per ogni proiezione è di 6 euro ed è previsto anche un abbonamento ai 7 film della rassegna al costo di 35 euro. I biglietti sono acquistabili al botteghino del Politeama che è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e a partire da tre ore prima di ciascun spettacolo. Biglietti anche online sul sito del Politeama.