‘Aperitivi europei’: adesioni dei locali entro il 31 marzo

In vista della festa dell’Europa, in programma dal 9 al 13 maggio, si stanno organizzando anche gli ’Aperitivi europei’ ai quali possono partecipare bar, locali artigianali ed esercizi commerciali, e che richiamo sempre migliaia di curiosi dai paesi vicini. Le attività che vogliono aderire hanno tempo fino al 31 marzo compilando il modulo specifico (https:forms.glexdGGDLj3mujET7haA) e seguendo il regolamento messo a punto per l’edizione 2023. "Gli Aperitivi europei’ si terranno dal 10 al 13 maggio - spiega il Comune - e rappresentano un’opportunità per gustare le specialità di ogni Paese, scoprire nuovi sapori e tradizioni. La partecipazione permette a chi aderisce di promuovere la propria attività". Info dettagliate nel sito del Comune www.comune.macerata.it.