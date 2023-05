Aperitivi europei con il maltempo Romano: "Tavolo di lavoro col Comune"

di Chiara Gabrielli

"Gli aperitivi europei si fanno, ora andiamo avanti. È importante sottolineare che dall’incontro con il Comune (lunedì in via Gramsci) è scaturita una bella idea, quella di creare una sorta di tavolo di concertazione tra i commercianti e il Comune per potere organizzare i prossimi aperitivi e cercare di risolvere eventuali problemi che possono presentarsi". Così Giuseppe Romano, presidente dell’associazione Commercianti centro storico, dopo le proteste da parte di diversi baristi e ristoratori nei giorni scorsi. A scaldare gli animi le previsioni meteo, che annunciano parecchia pioggia a partire da oggi. Gli aperitivi partono stasera e dureranno fino a sabato. "L’averli riuniti porta a un accordo che dovrebbero fare tra locali e Comune per evitare che si creino situazioni spiacevoli –. Il mio compito è di fare da ponte affinché la situazione sia tranquilla a beneficio del centro storico. Il sindaco è dalla parte dei commercianti - spiega Romano -, comprende bene la questione maltempo e vorrebbe trovare una soluzione per non far cadere nel nulla una manifestazione che può portare un buon incasso ai commercianti". "È stata indetta una riunione col Comune per discutere della possibilità di un rinvio – spiega Giambattista Damiani, di Macerati Spiriti Conviviali in piazza della Libertà –, e così è stato, ne abbiamo parlato, molto pacatamente, con l’assessore Marco Caldarelli. Ci ha detto che non era possibile spostare l’iniziativa, non ci sono giorni disponibili fino al 12-17 giugno. Quindi intanto procediamo, poi semmai, se andrà male, recupereremo più avanti, magari con una manifestazione alternativa. Alcuni spingevano per rimandare, altri invece non volevano, così ci hanno riferito. C’è una divisione tra i commercianti, quando invece ciò che ci preme è l’unità, non dobbiamo essere frammentati. Noi siamo neutrali – precisa Damiani –, siamo andati all’incontro non per imporre una nostra idea ma per capire cosa avrebbe voluto fare il gruppo. Il Comune, per quanto ne sappiamo, ha fatto il possibile, le attività commerciali sono il cuore del centro storico e vanno tutelate. Tra le proposte fatte ieri (lunedì, ndr), quella di organizzarci meglio l’anno prossimo lasciando magari una finestra di un paio di settimane libere così da potere spostare gli aperitivi all’occorrenza". Intanto, il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato un’ordinanza relativa alla vendita di bottiglie in vetro e plastica che prevede di vietare, per i pubblici esercizi del centro che si trovano all’interno delle mura urbiche, in corso Cavour, corso Cairoli, piazza Nazario Sauro, viale Trieste, giardini Diaz e nelle loro traverse, la somministrazione in bicchieri di vetro e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o alluminio, fatta eccezione per la somministrazione al tavolo anche all’aperto dalle 19 alle 6 del giorno successivo, per ogni singolo giorno della manifestazione. Nelle stesse zone e negli stessi orari sono vietate la vendita da parte di tutti gli esercizi e le attività che a qualsiasi titolo possono somministrare o vendere bevande in contenitori di vetro o alluminio (compresi gli esercizi di commercio al dettaglio e distributori automatici) e la detenzione di qualsiasi bevanda in bottiglia o contenitore di vetro o di alluminio, da parte di tutti coloro i quali parteciperanno agli Aperitivi europei o si troveranno per qualsiasi motivo in centro. L’ordinanza vieta anche somministrazione e lvendita, da parte di tutti gli esercizi, di qualsivoglia tipo di bevanda o cibo nelle aree esterne ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali o artigianali a ciò destinate, a partire dall’1 alle 6 nei feriali (da oggi a venerdì 12) e dalle 2 alle 6 nei giorni prefestivi (notte tra sabato 13 e domenica 14). Vietato anche usare apparecchiature a fiamma libera o che comunque producano scintille in centro e in corso Cavour, corso Cairoli, piazza Nazario Sauro, viale Trieste, giardini Diaz e loro traverse, dalle 19 alle 6 del giorno successivo. Anche la viabilità sarà rivoluzionata.