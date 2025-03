Aperitivi europei dall’8 al 10 maggio. Via alle adesioni dei locali

Da pochi giorni i locali di Macerata possono fare richiesta di adesione in vista dei prossimi Aperitivi europei, in programma da giovedì 8 maggio fino a sabato 10 maggio all’interno della Festa dell’Europa. In attesa del calendario delle iniziative, il Comune ha già inviato il regolamento e le istruzioni. In particolare, le domande possono essere inviate in un apposito form entro e non oltre il prossimo 20 marzo. Compilando il modulo di adesione, i locali si impegnano a rispettare il regolamento e a versare una quota di adesione a tariffa unica per tutti. In particolare un contributo alle spese di organizzazione della manifestazione, a carico degli uffici comunali, così come quelle di promozione per il piano della sicurezza, per le procedure relative alla deroga acustica e per lo smaltimento dei rifiuti e le pulizie straordinarie. Alla prossima edizione potranno partecipare tutti i pubblici esercizi di somministrazione, i locali artigianali e gli esercizi commerciali, ciascuno esercitando l’attività ordinaria come già legittimato nel corso dell’anno.

L’obiettivo è aumentare la conoscenza dei vari Paesi che compongono l’Unione Europea. Per l’occasione saranno preparati piatti e bevande tipiche, con allestimenti, costumi e musica a tema, mentre gli esercizi commerciali allestiranno locali e vetrine a tema. Su richiesta dei bar, potranno essere forniti prodotti come ricette o indicazioni per brani musicali. Nella scelta, i responsabili dei locali potranno indicare fino a massimo di due preferenze per Nazione, che sono le seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia e Ucraina.