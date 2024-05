Aperitivi Europei, edizione boom. Comune e operatori soddisfatti: tante idee per il prossimo anno

Il bilancio della festa dell’Europa di amministratori e commercianti è estremamente positivo. Gli Aperitivi Europei hanno fatto centro: 30mila presenze nei tre giorni programmati. Soddisfatti baristi e ristoratori. "La migliore edizione dal 2013 a questa parte", dice Pierpaolo Berdini, di Crazy burger in corso Cairoli, che ha proposto aperitivi portoghesi. L’assessore Marco Caldarelli commenta: "La festa dell’Europa è ormai uno dei grandi eventi della regione vista la sua capacità di richiamo. Abbiamo raccolto anche tante idee per il futuro. Una potrebbe essere proporre zone, magari nei quartieri, che si dedichino a una nazione particolare, come è stato fatto quest’anno su viale Indipendenza con l’Irlanda. Potremmo in tal modo prevedere anche scenografie più abbondanti. Non ci sono stati particolari problemi di ordine pubblico. In alcune zone c’era talmente tanta gente che non si riusciva a passare. È un aspetto positivo. La formula dei tre giorni ha condensato molto pubblico, tra il giovedì universitario e il sabato. Una grande festa popolare". Ad ’inventare’ gli aperitivi europei era stato, durante la giunta Meschini, Stefano Di Pietro, allora assessore alle attività produttive.

"L’idea venne a me e ad un mio collaboratore, Pierluigi Tordini – racconta Di Pietro –, l’iniziativa negli anni è cresciuta moltissimo, si potrebbe valutare di allargare anche ai ristoranti per far proporre loro menù di cena tipici dei vari paesi. Volevamo che l’Europa entrasse nei quotidiano coi suoi cibi. Proporrei, oggi, di affiancare alla festa qualcosa di culturale, ad esempio un convegno, che rafforzi il legame con l’Europa. Si inizia il 9 maggio non a caso, essendo il giorno della festa dell’Europa. Il primo finanziamento fu preso proprio per fare un’iniziativa che rafforzasse l’identità europea". Tante sono le proposte che giungono agli uffici. Aldo Zeppilli, titolare del bar Centrale, che quest’anno ha proposto aperitivi tedeschi sottolinea la gran riuscita dell’evento: "Si potrebbe allungare la festa alla domenica, per fare più aperitivi veri e propri. Il giovedì e il venerdì sono più dedicati alle serate. La domenica invece le famiglie hanno più possibilità di uscire, e si richiamerebberoanche bambini. Il bilancio di quest’anno è comunque eccellente". L’assessore Caldarelli conclude: "Nei prossimi mesi avremo numerose iniziative. Si rincorreranno la festa della famiglia, il festival del fumetto Fantamacerata, Musicultura, Desidera, Overtime, Sferisterio live, il Mof solo per citarne alcune. Manifestazioni culturali che si sommano a queste, popolari, che pongono Macerata come una città davvero ricca di iniziative ed eventi. Ringrazio gli uffici e quanti hanno lavorato per la riuscita della manifestazione".