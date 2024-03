Aperitivi europei, iscrizioni prorogate

Prorogato a martedì della prossima settimana il termine di presentazione del modulo da parte degli esercenti per partecipare alla Festa dell’Europa. Nell’apposito form online vanno indicate tre preferenze tra paesi dell’Unione Europea, dello spazio economico europeo o in pre-adesione, fatta eccezione per l’Italia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia e Ucraina.