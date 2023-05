Aperitivi europei La rabbia dei baristi: "Previsto maltempo, andavano rimandati"

di Chiara Gabrielli

Aperitivi europei, ci siamo: domani si comincia. Ma le previsioni meteo annunciano nuvole nere come l’umore dei commercianti. Ieri, baristi e ristoratori – una ventina – si sono incontrati in via Gramsci per parlarne con l’assessore Marco Caldarelli: un incontro a tratti ad alta tensione, al centro i temi del mancato rinvio – nonostante le pressanti richieste di diversi operatori – e la musica che deve essere staccata alla mezzanotte, mentre in piazza Mazzini si potrà andare avanti fino all’una. "Questa città è morta, va rilanciata, non veniteci a dire ancora che i residenti protestano, si tratta di appena 4 giorni e per alcuni, specie i piccoli esercizi, è l’occasione di incassare abbastanza e rimettersi in pista per i prossimi mesi". "Non si dica che noi ci siamo mossi all’ultimo, sono 10 giorni che abbiamo sollevato il problema nella chat, appena visto il meteo, ma pochi giorni fa ci è stato detto che era impossibile spostare perché già era tutto organizzato – dicono Lara Carelli e Paolo Perini di Hab in via Gramsci –, si fossero mossi per tempo non saremmo a questo punto. E non metteteci alla gogna, abbiamo legittimamente espresso le tante difficoltà". "Sarebbe stato meglio rinviarli, come a Civitanova è stato fatto per il Primo maggio – dice Gabriele Micarelli di Verde Caffè in corso della Repubblica –, i motivi per cui il Comune non lo ha fatto sono deboli. Per noi è l’unico periodo in cui abbiamo una mole di lavoro soddisfacente, sarebbe stato giusto trovare un compromesso. Avrebbero potuto, ad esempio, sviluppare l’iniziativa in due weekend. Invece così è difficile, se piove la gente non gira". "Il timore è di avere un quinto dei clienti rispetto al solito – così Ezio Taccari del bar Ezio in via Garibaldi –, rischiamo un grosso flop. È un peccato, per noi questi 4 giorni equivalgono a un intero mese ordinario di lavoro. Abbiamo cercato di farli spostare, lo abbiamo chiesto per tempo, ma in Comune sono degli incompetenti. Aggiungiamo poi che non sappiamo organizzarci tra noi. Il Comune ci ha detto che un rinvio non era possibile perché erano già stati presi accordi per i volantini, la sicurezza, gli artisti. Ma mi sembrano tutte cose rimediabili. Poi io ho spazio dentro il locale, ma c’è chi non ce l’ha. Le presenze, questo il timore, saranno limitate, probabilmente la metà della metà del solito, se piove la gente non esce. Prima preparavo 100 tortillas al giorno, ora ne farò 20. Compriamo meno cibo, andremo avanti giorno per giorno". "Purtroppo avevano già detto no al rinvio – sottolinea Roberto Andreoli del bar Mercurio in piazza della Libertà –. Avremmo preferito che l’iniziativa fosse spostata. Comunque, sarebbe stato anche complicato riprogrammarla, quale sarebbe il momento ideale? Anche la prossima settimana è prevista pioggia". Il difficile ora è organizzarsi. "Ho comprato poche cose da mangiare – spiega Andreoli –, vedrò giorno per giorno. Prendiamo il sabato, giornata in cui facevo 600 piatti, vengono di solito molte famiglie ma se piove non ci saranno, quindi mi terrò attorno ai 300 piatti. Il rischio è che lavoreremo la metà che negli anni passati".