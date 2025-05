Aperitivi Europei. Nuova tappa dei Cammini Artigiani

In occasione degli aperitivi europei, Confartigianato promuove dopodomani una nuova tappa di Cammini Artigiani, il percorso turistico alla scoperta della bellezza e del saper fare del territorio. L’itinerario, dal titolo Dalle botteghe di Macerata alle tavole europee, dalle 18 si snoderà alla scoperta delle eccellenze artigiane, con i visitatori che verranno accompagnati da una guida turistica abilitata che svelerà angoli nascosti della città.

Il percorso inizierà davanti alla sede di Confartigianato su piazzale Armaroli e arriverà in piazza della Libertà. Durante il tragitto si visiteranno tre realtà produttive simbolo del saper fare locale: Borgani, noto per i suoi strumenti musicali; Non solo Pasta con i suoi prodotti artigianali e Piccole Gioie del maestro artigiano Giuseppe Verdenelli. A conclusione, un brindisi nel cuore della festa.

L’itinerario ha una lunghezza di circa quattro chilometri ed è adatto a tutti. La partecipazione è gratuita ma i posti sono 50 al massimo, con iscrizione via WhatsApp al 3471760893. Si consigliano scarpe da trekking o da ginnastica.