"Aperitivi in Riviera". Partita la stagione

PORTO POTENZAAnche quest’anno la stagione estiva di Porto Potenza è stata aperta con successo grazie all’iniziativa "Aperitivi in Riviera", promossa dall’associazione ristoratori e albergatori della frazione rivierasca con il contributo del Comune di Potenza Picena. Per tutta la giornata di lunedì, chalet e bar hanno proposto aperitivi e tanti spettacoli con musica live e dj set. A dirsi soddisfatta per la riuscita della manifestazione è stata l’amministrazione comunale del sindaco Noemi Tartabini, tramite un post Facebook. "Un format consolidato che ha visto l’impegno concreto di locali del centro e chalet di Porto Potenza – ha scritto la giunta potentina sui social network -, con menu dedicati, intrattenimento e musica dal vivo. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita dell’iniziativa e ai tanti cittadini e visitatori che l’hanno alimentata con la loro partecipazione".