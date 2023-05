Aperitivi, la delusione dei baristi "È stata un’edizione da dimenticare"

di Paola Pagnanelli

Aperitivi europei da dimenticare, per i locali maceratesi. Il maltempo ha infatti pesato sulla riuscita dell’iniziativa "che in genere richiama in quattro giorni 40mila persone – esordice Lara Carelli di Hab –: sarà il caso di rivedere l’organizzazione di una manifestazione di questa rilevanza". Il maltempo era previsto, e baristi e ristoratori avevano chiesto di rinviare la Festa dell’Europa, scelta bocciata dal Comune per l’impossibilità di annullare gli accordi presi e di trovare un altro fine settimana libero a breve. "Abbiamo lavorato un quinto di quello che doveva essere – commenta Ezio Taccari del bar di via Garibaldi –. L’unica soluzione era rinviare tutto. Con gli aperitivi europei si salvano uno o due mesi di lavoro, ora piangeremo lacrime amare. Purtroppo la categoria non è unita, e manca qualcuno che rappresenti le esigenze dei bar. Non abbiamo più la Notte dell’Opera, non abbiamo avuto il Primo maggio ai giardini. L’assessore Laviano ha risposto che c’è stato lo street food in piazza Mazzini, ma quelli sono ambulanti, non maceratesi". "Gli incassi parlano chiaro – concorda Lara Carelli di Hab –. Giovedì è stato come ogni sera, con i ragazzi a bere cocktail dalle 22.30-23, e venerdì lo stesso. Una cosa del tutto diversa rispetto agli aperitivi europei. È allucinante che una manifestazione simile sia stata trattata come altre. Una città che si mostra cieca a un evento come questo farà sempre i conti con un’idea di aperitivi europei tipo sagra di paese. Invece sono un’occasione per tutta la città: se Macerata è viva, anche gli immobili dei residenti hanno più valore. Bisogna rifondare l’idea di questa manifestazione. Attendiamo la prossima riunione con l’assessore Caldarelli". "Se non piove la gente viene, altrimenti il centro si vuota – aggiunge Aldo Zeppilli del Centrale Eat –. Venerdì sera dalle 21.30 sono arrivate parecchie persone, molte di più di un venerdì normale, ma non erano gli aperitivi europei. Forse sarebbe stato meglio rinviare la festa. Serve un comitato per fare proposte. Ad esempio, nella settimana successiva alla Festa dell’Europa si potrebbero avere una programmazione light, per avere un piano B in caso di maltempo. Se vanno male gli aperitivi europei si crea un danno serio, perché ci si investe molto. Sono un meccanismo da tutelare". Festa "da non ricordare" per Roberto Andreoli del bar Mercurio: "Si è lavoricchiato, ma meno del solito. La festa però è legata al 9 maggio e ci sono anche dei fondi per questo, inoltre la settimana prossima il tempo sarà anche peggiore, quindi forse non era così semplice rinviarla. Ormai è andata così: l’altra sera sembrava novembre".