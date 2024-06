Aperitivi letterari e visite guidate. Serate magiche al Colle dell’Infinito

Si aprirà domani alle 18.30, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il ricco calendario delle "Sere Fai d’Estate" al Colle dell’Infinito a Recanati, un luogo di armonia e quiete, a pochi passi dalla casa natale di Giacomo Leopardi, dove il poeta ambientò la celebre poesia "L’infinito". Domani (prossimi appuntamenti mercoledì 31 luglio e venerdì 9 agosto) prende il via, in collaborazione con le case editrici Quodlibet, Guanda e Argolibri, la rassegna "Aperitivi letterari", tre "incontri con l’autore" dedicati a promuovere il valore sociale della lettura e della cultura editoriale accompagnata da un aperitivo.

Tutti i venerdì e sabati, a partire dal 5 luglio fino al 31 agosto, l’Orto sul Colle dell’Infinito prolunga il suo orario di apertura con speciali visite guidate: un viaggio nella storia dell’Orto e dell’ex monastero di Santo Stefano, dall’arrivo delle monache clarisse nel XVI secolo, alla soppressione napoleonica del 1810, fino ai lavori di riqualificazione del 1926 del Colle, per concludere con il recente progetto di recupero del Fai, curato dall’architetto Paolo Pejrone. Il sabato, l’apertura sarà prolungata fino alle 23 con speciali visite guidate in notturna mentre il venerdì fino alle 21 con speciali visite guidate al tramonto. Nelle serate dell’11 e del 25 luglio, in replica il 14 e 28 agosto, tornano gli appuntamenti con "Astronomi per una notte": un emozionante viaggio dedicato all’osservazione dei pianeti e delle costellazioni con l’ausilio di uno speciale laser. Orari di osservazione 21.30, 22.30 e 23.30.

Domenica 21 luglio, alle 21.30, concerto dell’Orchestra Unimic, diretta da Michele Torresetti, organizzato in collaborazione con l’associazione onlus Ut-Re-Mi. In programma musiche di Antonio Vivaldi, Le Quattro Stagioni, e Astor Piazzolla, Las Cuatro Estaciones Porteñas. Michele Torresetti, violinista e membro della Bayerische Staatsorchester di Monaco di Baviera, dirigerà l’Orchestra Unimc, ensemble di eccellenza, composta da studenti, docenti e appassionati di musica dell’Università di Macerata. In tutta Italia previsti oltre 300 eventi, tra cui aperitivi e picnic al calar del sole, concerti e spettacoli sotto le stelle, brevi lezioni di astronomia, incontri culturali al tramonto, trekking e passeggiate guidate all’imbrunire. Info: www.ortoinfinito.it, 071 4604521, faiortoinfinito@fondoambiente.it