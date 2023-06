Aperitivi Universitari da vivere tra dj set, soul e divertimento

Al via gli "Aperitivi Universitari", che si svolgeranno al campus Unicam e sono ideati dall’associazione Musicamdo. L’edizione si presenterà più ricca grazie alla partecipazione degli studenti provenienti da tutta Italia, impegnati a Camerino per i Campionati nazionali universitari. Martedì, dalle 19, il campus si accenderà con musica ed enogastronomia internazionale. L’iniziativa, in collaborazione con Unicam, Cus Camerino, Comune e Contram, si avvarrà della media partnership di Multiradio. Infatti, la diretta di Multiradio Vive con Te con Dj Poldo racconterà on air l’intera serata che vedrà la partecipazione della street band funky perugina P-Funking e i bolognesi Rumba De Bodas, una formazione soulfunky. E fino alle 3 sarà attivo il servizio navetta gratuito. Altro appuntamento venerdì con Synth-Electronic University Party. Sempre alle 19, il campus ospiterà diversi set di musica elettronica a cura di Lorenzo Morresi, Juan Pedro from Dancity, Synth Sound System live e Dj Gianluk.