Aperitivo a tappe per le vie del borgo Mogliano: assaggia specialità italiane

Oggi e domani, dalle 18 fino a tarda notte, a Mogliano torna "Il giro d’Italia – L’aperitivo a tappe". Appetitoso appuntamento in numerosi locali moglianesi per la terza edizione degli aperitivi italiani. Si potranno gustare le specialità di sette regioni del nostro Paese, immergendosi in ambientazioni caratteristiche e ascoltando buona musica, spiegano gli organizzatori. Sapori della Liguria "Da Mirco pizzeria 1.0", della Campania "Da Marina al teatro", della Sicilia da "Zanzi Bar", del Veneto da "Baretto 313", dell’Emilia Romagna da "Samilù", delle Marche da "Lu Varà" e dalla macelleria "Fanelli", dalla Puglia da "Pane dolci e anche caffè". I vari piatti tipici offriranno quindi la possibilità di compiere in compagnia un tour enogastronomico per il borgo. Questo è possibile grazie all’adesione degli esercenti, con una proposta che concilia buona tavola, divertimento e musica.