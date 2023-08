Aperitivo dell’Opera Musica, spettacoli e negozi aperti di notte La città si tinge di rosso

di Chiara Gabrielli

Ecco l’Aperitivo dell’Opera, dedicato alla Carmen: in programma per l’8 agosto, si preannuncia una festa di tutta la città, che per l’occasione si tingerà di rosso. Quel giorno, dal pomeriggio fino a notte fonda, ci si potrà immergere nelle atmosfere spagnole e deliziarsi con le arie della Carmen, che saranno diffuse dai locali, oltre che approfittare per un giro nei negozi, che resteranno aperti. Sullo sfondo, l’opera lirica, con tanto di spettacoli di cantanti e ballerini per le vie e le piazze.

Da poco è nato "Gastronetwork", il comitato dei baristi e ristoratori scaturito in particolare dalla spinta di Aldo Zeppilli, Marco Guzzini e Marco Cecchetti, comitato che tanto si è speso per l’iniziativa dell’8: d’ora in poi, assicurano i protagonisti, gli eventi saranno programmati tutti insieme, in un dialogo costante e in sinergia con l’associazione commercianti centro storico e con l’amministrazione comunale. Le iniziative de "L’Aperitivo dell’Opera, atto primo, una serata rosso Carmen" inizieranno alle 18, poi si andrà avanti fino a tarda notte. Molti i locali (una quarantina per ora) che hanno già aderito, tra centro storico e corso Cairoli.

Tutto nasce dalla proposta presentata da baristi e ristoratori all’amministrazione comunale durante l’estate, dopo gli aperitivi europei. "Si è costituito il comitato di bar e ristoranti di Macerata ed è in questa nuova veste che ci siamo rivolti al Comune chiedendo di ripristinare la Notte dell’Opera – spiega Marco Cecchetti, di Basquiat Bistrot (ex Venanzetti) e bar Samo –. Inutile riproporre gli aperitivi europei, come in un primo tempo si era ipotizzato, piuttosto, abbiamo detto, ripristiniamo la Notte dell’Opera. Una festa che funzionava benissimo, e l’iniziativa dell’8 agosto si ispira ad essa". Con gli aperitivi europei di quest’anno le polemiche si erano moltiplicate, in tanti avevano chiesto un rinvio, considerato che quei giorni c’era l’allerta meteo. I numeri non erano stati nemmeno lontanamente al pari di quelli delle passate edizioni. "Noi commercianti abbiamo proposto questo format, sarà tutto a tema Carmen, con atmosfere spagnole e locali che si coloreranno di rosso, diffondendo arie della Carmen. Dietro, c’è un dialogo continuo con l’associazione commercianti guidata da Giuseppe Romano, bisogna andare tutti nella stessa direzione, uniti", le parole di Cecchetti. Ogni locale organizzerà l’aperitivo e la serata a proprio piacimento, cercando di restare sul tema. Perché si parla di ‘Atto primo’? "Si spera che sarà il primo di una lunga serie", sottolineano i commercianti, dopo le polemiche dell’anno scorso, quando la Notte dell’Opera era stata cancellata tra le proteste di baristi e ristoratori.

Sostengono l’iniziativa Confcommercio e Confesercenti. "Tutti insieme abbiamo creato una cosa straordinaria – commenta Marco Guzzini di Di Gusto –, è un momento storico per la città. Il fatto che la stragrande maggioranza dei locali prenda decisioni insieme è qualcosa di rivoluzionario. Gli aperitivi europei di quest’anno già avevano fatto emergere la necessità di confrontarci e, oggi, quella spiacevole divisione tra noi ce la siamo lasciata alle spalle. Così mettiamo in calendario tutta una serie di eventi che daranno ancora più visibilità alla città. Tocca a noi dare il ‘la’ a questa sinfonia. Dobbiamo ripartire da qui, dal parlare insieme, per riempire gli spazi e i tempi morti, estivi e non solo. Importante sottolineare che il Comune concede gli stessi spazi degli aperitivi europei".

"Pensiamo di organizzare la festa di Halloween, Natale e Capodanno, Carnevale – spiega Aldo Zeppilli del bar Centrale –, sia nel periodo universitario che in quello estivo, vogliamo rendere più attrattivi gli eventi. Ci tengo a dire che senza i negozi non andiamo da nessuna parte ed è stato bello vedere che da parte dei negozianti c’è stata una risposta molto positiva. Sono certo che verrà fuori una serata molto bella". Per questa volta, non partecipa lo Sferisterio, i tempi dell’organizzazione sono stati strettissimi, ma l’auspicio è che per le prossime occasioni ci sia una collaborazione anche con l’arena.