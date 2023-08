Aperitivo dell’opera Serata rosso Carmen: voglia di stare insieme in un’atmosfera briosa

Una serata rosso fuoco ha colorato il centro storico e corso Cairoli. Le atmosfere della Carmen hanno risuonato fino a tarda sera, per la prima edizione di Aperitivo dell’opera, l’appuntamento organizzato dal comitato Gastronetwork (costituito da baristi e ristoratori), con il sostegno del Comune, di Confcommercio Marche Centrali e di Confartigianato imprese Macerata- Ascoli-Fermo, che ieri sera ha visto coinvolti 40 bar e ristoranti della città. Una partenza in sordina, perché gli avventori si sono avvicinati solo dopo le 20 ai locali aderenti, ma poi l’iniziativa ha riscosso un buon successo. Molti i locali che hanno allestito drappi rossi, fiori e hanno servito sangria, prosciutto, polpo e paella.

Per chi ha avuto meno fantasia il tradizionale aperitivo di salumi e formaggi che non ha scontentato, però, i palati più affamati. Applausi per il gruppo itinerante della Confartigianato che ha proposto le arie più famose della Carmen, l’opera che ha aperto il Macerata Opera Festival anche in stile jazz. Tra gli avventori non sono mancati il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Marco Caldarelli, tra i promotori della serata insieme all’assessore Laura Laviano. Soddisfatti anche gli organizzatori, baristi e ristoratori, che hanno recuperato un po’ dei mancati incassi registrati agli Aperitivi europei di maggio, rovinati dalla pioggia.

Diversi anche i curiosi che si sono avvicinati al punto #Lifeaddicted, allestito in piazza della Libertà dalla Croce Rossa con il gruppo di Stammi bene, per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dell’incidentalità stradale correlata ad alcol e droga.