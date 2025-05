"Aperitivo e diritti" con Cgil e Pd in vista del referendum

Si chiama "Aperitivo e diritti" l’iniziativa che si svolgerà oggi alle 18.30 nel locale Before, organizzata dal circolo Onde Rosse dei Giovani democratici della provincia, con il sostegno del Pd di Civitanova e della Cgil. Un momento di confronto in vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno. Interverranno Daniele Principi, segretario provinciale della Cgil, e Mattia Benfatto, avvocato esperto in diritto del lavoro. Saranno analizzati in modo giuridico, tecnico e pratico i contenuti dei quesiti referendari e le loro implicazioni sul mondo del lavoro e sul sistema normativo italiano. In sintesi: l’abrogazione dei voucher (lavoro accessorio), l’abrogazione del contratto a tutele crescenti, la responsabilità solidale negli appalti, l’abolizione delle limitazioni alla reintegra nei licenziamenti collettivi.