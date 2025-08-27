Aperitivo naturalistico al "Mubi"

Proseguono domani gli aperitivi naturalistici ideati e organizzati da Gli amici del Museo di Storia naturale di Macerata e il Cea Fontescodella insieme con il Museo Civico di Storia naturale di Macerata e Macerata Musei. Questo secondo appuntamento sarà alle 17 al Mubi - Museo della biodiversità e della storia naturale ai giardini Diaz. Si parlerà di "Erboristi urbani. le erbe spontanee nel parco di Fontescodella" con Carla Messi e con un’introduzione all’iniziativa di Alessandro Battoni. "Esporremo delle foto fatte a Fontescodella da Loredana Fedeli – spiega l’erborista e cuoca bio Carla Messi (foto) – e tratterò di alcune piante spontanee edibili che possono essere raccolte in zona; darò delle ricette sul modo in cui cucinarle e delle notizia sulle loro proprietà curative. Sarà, mi auguro, un incontro con molti dialoghi. Spero che mi facciano tante domande e che ci siano persone curiose a cui cercherò di rispondere al meglio". "Dopo il primo appuntamento che ha riscontrato grande attenzione ci troviamo nuovamente al Mubi per raccontare – dice Alessandro Battoni , responsabile Cea e socio Amici del Museo di Storia Naturale di Macerata – la natura in città. Alle 18.30 seguirà l’aperitivo organizzato dal bar "La rotonda". Il prossimo appuntamento, sempre di giovedì e sempre con inizio alle 17, sarà il 18 settembre in cui si tratterà di "Jurassic Gourmet - cosa avremmo mangiato 150 milioni di anni fa?" a cura di Leonardo Piana e di Maurizio Giacomini, con Stefania Monteverde. Per finire il 9 ottobre si parlerà della reintroduzione del camoscio nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini con Sofia Menapace e Carlo Vecchioli. Questa attività rientra nel progetto "Un pianeta biodiverso" proposto dalla provincia di Macerata per l’attuazione dell’intervento 2.7.3.1 – PR FESR 2021/2027 dell’Unione Europea".