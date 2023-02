Non passerà inosservata la festa di San Valentino a Recanati fra aperitivi romantici sulla sommità della Torre del Borgo in piazza Leopardi e contest fotografico sulla migliore foto d’amore. Per quest’ultimo l’iniziativa è del comitato di quartiere Rione Mercato che realizza una mostra fotografica, sia sulla pagina Facebook del comitato che nel parco dei Torrioni e al Belvedere da lunedì a mercoledì prossimi, con l’esposizione di foto sull’amore ispirata a opere d’arte famose o su propria creazione. Le foto saranno valutate da un’apposita giuria, composta dai membri del Fotocineclub e da un’esperta d’arte, e premiate con buoni messi in palio dai commercianti del quartiere. Sistema Museo, invece, ha lanciato una particolare iniziativa, in collaborazione con il Caffè Leopardi: sabato 11 e domenica 12, dalle 17 alle 19, aperitivo sulla cima della Torre civica, a 36 metri d’altezza, dalla quale gli innamorati potranno ammirare uno dei panorami più belli di tutta la regione accompagnati dai suggestivi colori del tramonto. Inoltre, sempre nello stesso weekend, le coppie potranno accedere nei musei del circuito "Infinito Recanati" (Villa Colloredo Mels e Musei Emigrazione Marchigiana, Torre del Borgo, Museo della Musica e Beniamino Gigli) pagando un solo biglietto. Infine domenica prossima, in piazza Leopardi e per le vie del centro, si terrà la "Fiera di San Valentino" con espositori e dalle 16.30 al tramonto si balla con "Paolo e i rubacuori".