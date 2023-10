Sono aperte le iscrizioni all’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese per l’anno accademico 2023-2024. Tanti i corsi attivati nella sede di Camerino: Bussola digitale con Ilaria Ruggeri, Economia semplice – Fabio Cervelli, Gli archivi di famiglia – Daniela Casadidio, Inglese – Marta Aureli, La nostra salute – Gabriella Winni Mazzoli, Mangiar sano – Tiberio Roscioni, Psicologia I gruppo – docente da definire , Sì viaggiare – Federico Piancatelli, Acquafitness alla piscina comunale, Ginnastica – Marco Gagliardi e Riccardo Santoni, Passi in musica – Anna Califano, Cucito creativo & macramè – Maria Logrippo, Tombolo – Anna Maria Santroni. Nel corso dell’anno verranno inoltre proposte varie attività con i docenti storici dell’Uteam. La quota d’iscrizione individuale è 100 euro e dà diritto alla frequenza di tutti i corsi attivi in ogni sede (per i corsi in piscina è richiesta un’integrazione di 50 euro, mentre chi sceglie un corso di attività motoria deve allegare alla domanda di iscrizione il certificato medico). È possibile iscriversi all’associazione turistica Pro Camerino al Sottocorte Village (0737.632534, aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30). "Camerino ha una propria sede storica – dice l’assessore ai servizi sociali Antonella Nalli –. Uteam non ha mai smesso di operare e questo è molto importante per il tessuto sociale ed economico".