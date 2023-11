Aperto il campo di calcio a 5: soddisfatta la richiesta dei giovani

Taglio del nastro, venerdì sera, per il campo di calcio a 5 in località Santa Vittoria, a Mogliano. "L’amministrazione comunale è orgogliosa e soddisfatta per il risultato raggiunto. Questo è un giorno importante e storico per la nostra comunità, in quanto è stato riqualificato il quartiere ed è stata realizzata una struttura da tempo richiesta dalla popolazione giovanile - ha detto durante la cerimonia il sindaco Cecilia Cesetti -. L’inaugurazione di questo campo di calcetto rappresenta un importante passo verso un paese sempre più attivo e incentrato sul benessere dei cittadini". Sono intervenuti anche l’assessore allo sport Adriano Nardi, il delegato Coni provinciale Fabio Romagnoli e padre Mauro Valentini. Sono seguiti due incontri amichevoli tra squadre giovanili locali e di adulti. Per usufruire della struttura sportiva di Santa Vittoria, sarà necessario prenotare precedentemente tramite l’info point, raggiungibile al numero di telefono 3355329539.