Aperto il cantiere a San Catervo: "Parte la ricostruzione pesante"

"È un momento particolarmente significativo: con l’avvio dei lavori nel duomo di San Catervo, a Tolentino, parte la ricostruzione pesante delle chiese della Diocesi di Macerata". Con queste parole, ieri, il vescovo Nazzareno Marconi ha commentato l’apertura del cantiere di lavoro. Un’opera da tre milioni e 200mila euro finanziati tramite ordinanza commissariale. L’intervento consiste principalmente nella riparazione dei danni strutturali causati dal terremoto dell’ottobre 2016 e nel restauro e conservazione degli apparati decorativi, e dovrebbe durare un paio d’anni. La fine dei lavori è prevista per il mese di settembre 2026. Progettati dall’architetto Alessandro Nardi in collaborazione l’ingegner Henry Gullini, con il coordinamento dell’ufficio sisma della Diocesi di Macerata (architetto Giacomo Alimenti), saranno eseguiti dall’impresa Fratelli Navarra, la stessa ditta che ha realizzato la chiesa delle Anime Sante all’Aquila.

Ieri mattina, alla cerimonia di avvio del cantiere hanno partecipato il commissario straordinario Guido Castelli, il sindaco Mauro Sclavi di Tolentino e il parroco, don Gianni Compagnucci. Presenti anche gran parte dell’amministrazione comunale, i sacerdoti tolentinati, tecnici, l’Ufficio speciale ricostruzione e i rappresentanti dell’impresa.

"Dopo le scosse, come primo step – ha spiegato monsignor Marconi –, sono state realizzate le strutture di emergenza per dare continuità, poi è stata la volta delle messe in sicurezza. Ora il duomo di San Catervo apre di fatto la stagione della grande ricostruzione da parte della nostra Diocesi. Non a caso. San Catervo è stato il primo evangelizzatore certo di questi territori. Da Roma, lungo la via Flaminia, portò tra noi la fede cristiana. E questa è la prima grande chiesa che conserva, nella cappella, il ricordo dell’inizio della fede cristiana: il sarcofago di San Catervo è un’opera unica della fine del IV secolo ed è prima di tutto una testimonianza famosissima della prima arte cristiana. con l’immagine del buon pastore. La progettazione è stata attenta e condivisa con la struttura commissariale e la Soprintendenza. La ditta è competente e seria". Nel sarcofago Catervo è con la moglie Settimia e il figlio Basso, la prima famiglia cristiana in queste terre.

"La fede per San Catervo è molto sentita in città – ha aggiunto il sindaco –. La cattedrale è anche un luogo d’arte e architettura, un luogo di bellezza. Dopo otto anni siamo sulla strada giusta". "Questa è una delle 1.236 chiese danneggiate dal terremoto – ha concluso il commissario Guido Castelli –. L’obiettivo finale è renderle più sicure e al tempo stesso rispettare gli apparati decorativi. Finora ci sono state più di 170 conferenze di servizi, in totale, per gli edifici di culto, il 50 per cento delle quali negli ultimi due anni. Questi edifici sono espressione di fede e beni culturali".

Infine il vescovo ha benedetto l’avvio dei lavori.