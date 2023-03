Aperto il cantiere nell’ex convento di Unicam

È partito il cantiere per la riparazione dei danni e il miglioramento sismico dell’ex convento di San Domenico, danneggiato dal terremoto del 2016, di proprietà dell’università di Camerino. L’importo dei lavori ammonta a 7.284.317,92 euro e in base al cronoprogramma, l’intervento dovrebbe essere completato nell’agosto 2024. "La struttura – spiega il rettore Unicam Claudio Pettinari - ospiterà attività a forte impatto sociale per l’ateneo, e il corso di laurea in Tecnologie innovative per i beni culturali (con una natura fortemente interdisciplinare per creare figure professionali in grado di intervenire, con competenze qualificate di carattere tecnico-scientifico unite a competenze di ordine umanistico, nel processo che accompagna gli interventi di diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali). Sarò un luogo dove arte e scienza sono un tutt’uno nella formazione. Poi l’ex convento tornerà ad ospitare il Museo delle scienze e la pinacoteca civica. Insomma, si tratta di un edificio fondamentale da restituire a Camerino, per l’università e per la comunità tutta". L’ex convento di San Domenico rientra nell’ordinanza speciale in deroga dell’allora commissario straordinario Giovanni Legnini, la prima in assoluto, firmata nel 2021; sbloccava sette interventi post sisma rilevanti per l’ateneo, per circa 41 milioni di euro in totale.