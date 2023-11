Aperto il consolato onorario. Amicizia con la Lituania

Inaugurato il Consolato Onorario della Repubblica di Lituania in Italia per la regione Marche, nella sede consolare di Palazzo De Vico. Alla presenza di autorità locali, imprenditori ed esponenti della comunità lituana a Macerata, l’ambasciatore Dalia Kreiviene ha auspicato un proficuo scambio culturale tra luoghi, ricordando la già avviata collaborazione economica. "È la prima volta per Macerata, che non ha sul territorio altre rappresentanze consolari – spiega con orgoglio Antonello De Lucia, rappresentante consolare della Lituania nelle Marche – ma in questi casi si capisce come questa città sia viva e pronta ad accogliere simili iniziative. Un paio d’anni fa, entrando in contatto col precedente ambasciatore, capii che c’era il desiderio di porre un presidio nel nostro territorio, riconosciuto come interessante dal punto di vista economico e culturale: abbiamo attraversato periodi difficili, ma la storia che abbiamo costruito ha un valore enorme, spesso percepito più dall’esterno che dall’interno. La Lituania sta crescendo velocemente grazie agli investimenti soprattutto in ambito tecnologico; speriamo si possa instaurare un sempre crescente legame economico, partendo dalle aziende che hanno già esperienza d’esportazione nel paese, senza dimenticare la collaborazione culturale". Continua Francesca D’Alessandro, vice sindaco e assessore alle Politiche sociali: "Questo paese geograficamente lontano da noi ci offre degli spunti importanti, non solo in ottica tecnologica ma anche per contaminazione socio-culturale. Siamo fieri di poter inaugurare questo presidio a Macerata, ci auguriamo che sia volano di scambi profondi e proficui oltre ai già instaurati rapporti con l’Accademia delle Belle Arti e l’Università". "Questo è l’undicesimo consolato onorario in Italia per la Lituania - prende la parola l’Ambasciatore Dalia Kreiviene - sono convinta che il rapporto continuerà sulla base della reciproca conoscenza e fiducia, riuscendo a sviluppare gli stessi ideali. L’Italia è un partner economico consolidato per noi, ma mi piacerebbe estendere la collaborazione ai settori forti di questa regione come la moda, il tessile e l’agroalimentare, oltre che ai settori innovativi quali le scienze della vita. Il periodo di crisi storica che viviamo ci impone una cooperazione contro i regimi autocratici, assicurando reciproco sostegno politico, umanitario e finanziario".