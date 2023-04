Aperto il nuovo centro padel

Taglio del nastro per il Dormilona Padel Center a Casette Verdini di Pollenza. Un centro padel frutto delle riqualificazione e riconversione del centro tennis. La società sportiva dilettantistica omonima (Dormilona Padel Center, che prende il nome da uno dei colpi del padel, la "dormilona") si era infatti aggiudicata il bando dell’amministrazione comunale per la concessione dell’area, pubblica. La società ha realizzato tre campi di padel, di cui due al coperto. "Il vecchio centro tennis era chiuso da tempo e l’area era rimasta inutilizzata – spiega il sindaco Mauro Romoli –. Siamo quindi felici di questo nuovo centro sportivo, che sarà utile a tutto il comprensorio. Inoltre i gestori, Vittorio Paglialonga e Francesco Masseroni, hanno intenzione di prevedere politiche promozionali per i giovani del territorio. Sarà anche un centro di aggregazione, all’insegna dello sport e del divertimento". L’intervento, oltre al completo smantellamento dell’esistente, che versava in stato di abbandono, è consistito nella creazione di tre campi da padel, nella demolizione degli spogliatoi attuali e nel rifacimento di una struttura che funge anche da club house e segreteria. Un investimento con capitale privato; il Comune ha dato in concessione l’area per 18 anni.