Aperture speciali. C’è la proroga per i musei

Prorogate fino a domenica le aperture e gli orari speciali nei musei di San Severino. La scelta è stata presa dall’amministrazione in considerazione del buon numero di visitatori che si è registrato durante le aperture pasquali.

Il Museo dell’Arte Recuperata, a palazzo Vescovile in via Cesare Battisti, sarà aperto dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con chiusura il lunedì eccetto i festivi.

La Galleria d’Arte Moderna, a palazzo Comunale in piazza Del Popolo, seguirà gli stessi orari del Museo della Guerra, con apertura giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Il Museo Muset – Museo del Territorio e dell’Elettricità, in viale Bigioli e in via Borgo Conce, sarà visitabile dal martedì alla domenica e festivi dalle 16 alle 19 solo su prenotazione (almeno 24 ore prima) tramite Pro Loco al numero 0733-638414.