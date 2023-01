Apiro, ingorghi d’auto a Pian dell’Elmo dopo le nevicate

Ingorghi e intasamenti di auto, ieri a Pian dell’Elmo, la località verso il monte San Vicino, con intenso impegno di carabinieri e polizia locale per agevolare la discesa verso Apiro. Diverse centinaia di persone sono confluite, durante la mattinata, nella località ammantata di neve che però ha reso indisponibili gli spazi già esigui per i parcheggi. Quindi i mezzi che hanno raggiunto la zona in cui solitamente convergono gli appassionati della neve, si sono disposti ai margini della strada, ma in modo che poi il deflusso sarebbe stato tutt’altro che agevole. Pur con qualche contingente difficoltà, la situazione si è gradualmente normalizzata grazie alle forze dell’ordine.

g. cen.