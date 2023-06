Apiro, la nuova scuola "Mestica" sarà pronta entro un paio di mesi

Novità dall’Usr Ufficio speciale ricostruzione per la nuova scuola primaria "Mestica" di Apiro. "I lavori proseguono a buon ritmo: stando ai programmi stilati da impresa e Comune, dovrebbero terminare nel giro di un paio di mesi – spiegano dall’ufficio –. Ciò vuol dire che per il prossimo anno scolastico 20232024 il paese avrà a disposizione una struttura rinnovata, efficiente e a prova di sisma". L’intervento, in località Cupo per un importo totale di 2.070.000 euro, vede la ristrutturazione e l’ampliamento dell’edificio in legno già esistente, che ospitava l’asilo. "Al termine del cantiere – prosegue l’Usr – sarà dotata di sei aule per le attività didattiche normali, un ambiente per le attività interciclo e uno per quelle integrative, una sala biblioteca, una mensa, una cucina ed una palestra con relativi servizi annessi. Potrà ospitare un massimo di 150 alunni. L’ampliamento dell’attuale edificio e il collegamento tra le due strutture si sviluppa tramite un atrio che permette di raggiungere sia le aule della ’vecchia’ struttura sia i nuovi spazi comuni". A Pieve Torina, invece, è stato avviato il piano di interventi di messa in sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e recupero delle macerie degli edifici pubblici e privati, redatto sempre dall’Ufficio speciale ricostruzione. È partito in località Tazza. "Si tratta di una serie di operazioni volte a rimuovere le strutture che ostacolano la ricostruzione dei luoghi più danneggiati dal terremoto – viene precisato –. Siamo dunque davanti a un passo fondamentale per il rilancio dei territori, quelli del comprensorio dei Sibillini nello specifico. Il piano da 931.600 euro per Pieve Torina ha preso il via lunedì con la demolizione di un’abitazione nella piccola frazione. Dopo Tazza, il programma prevede tre interventi nella frazione di Appennino, sette a Colle di Casavecchia e uno a Seggiole (totale edifici, 12), con l’ultima demolizione prevista per gli inizi di luglio. Alla base del piano, la massima partecipazione dei privati proprietari delle abitazioni, coinvolti in tutti i passaggi di questo complesso percorso". Al timone dei lavori, condotti da un’associazione temporanea di imprese, c’è l’ingegnere Daniele Porrà, mentre il responsabile unico del procedimento è l’architetto Daiana Tedei.

Lucia Gentili