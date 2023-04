Apm, il caso delle indennità "Mille euro extra ai commissari"

"È vero che dal 2022 l’Apm dà un’indennità di mille euro a ogni membro che partecipa a una commissione di selezione di personale della società stessa?" A porre la domanda, tramite un’interrogazione da discutere nel prossimo Consiglio, è il consigliere del Partito democratico, Narciso Ricotta, il quale chiede anche "nel caso in cui quanto sopra risponda a verità, se l’amministrazione comunale ha intenzione, nell’esercizio del suo potere di indirizzo e controllo sulla partecipata, di invitare l’Apm a eliminare l’erogazione dell’indennità". Ricotta riferisce che fino allo scorso anno "le commissioni composte da membri esperti interni ad Apm si occupavano delle selezioni pubbliche per assumere personale durante l’orario di lavoro. E per i commissari interni (vale anche per quelli del Comune, che sono dipendenti), dal momento che procedono appunto nel normale orario di lavoro, non si prevede una paga in più, come indica anche un ordinamento della Corte dei Conti, non si danno indennità aggiuntive per i commissari interni".

Dal 2022, invece, "Apm ha deciso di dare mille euro per ogni commissione a ogni componente. Chiediamo al Comune che intende fare, se magari vuole invitare l’Apm a modificare la sua decisione, dato che il Comune è socio maggioritario della società su cui esercita anche il controllo di indirizzo".

Un’altra interrogazione è stata depositata da Ricotta in merito al parcheggio del cimitero, a fianco della elisuperficie, "da tempo oggetto di abbandono di rifiuti derivanti da potature, con conseguente degrado". Il consigliere del Pd aggiunge che "nel parcheggio davanti l’ingresso alla parte monumentale del cimitero, due stalli sono da tre mesi transennati e inutilizzabili", con disagi all’accessibilità per gli utenti numerosi del camposanto. Per questo, Ricotta chiederà all’amministrazione comunale "cosa intenda fare per porre fine a questa deprecabile situazione".

Chiara Gabrielli