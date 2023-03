Apm Micucci Cecchi: "Attacchi personali"

di Chiara Gabrielli "Negli attacchi verso di me, Narciso Ricotta esprime giudizi personali, non va sui contenuti, pertanto sono critiche fini a se stesse, che restano vuote. E poi, da che pulpito viene la predica? Lui aveva tra le mani le chiavi d’oro della città e invece l’ha portata nel baratro, certo non è stata solo colpa sua, è stato il sistema della sinistra a crollare, ma al comando c’era lui. È stato colui che ha condotto il centrosinistra alla più fragorosa sconfitta politica dal dopoguerra a oggi. Per quanto mi riguarda, parlano i risultati dell’Apm". Non ci sta il presidente della partecipata, Gianluca Micucci Cecchi, dopo l’attacco di Ricotta, capogruppo del Partito Democratico. L’esponente dem, che in passato aveva invitato Micucci Cecchi alle dimissioni, torna a parlare di inadeguatezza del presidente dell’Apm in questa fase di cambiamenti per la partecipata: l’amministratore delegato Giorgio Piergiacomi è in scadenza, a fine aprile il sindaco dovrà decidere se mettere qualcuno al suo posto o se far proseguire l’Apm solo con le figure del presidente e dei consiglieri. "Conosco Ricotta dai tempi della Cresima, è sempre stato simpatico, ora lo è un po’ meno – ironizza Micucci Cecchi –, credo che esistano due politiche,...