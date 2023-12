Apm tra presente e futuro: "Farmacie e nuovi servizi. I ricavi dimostrano tutto"

Messo in mezzo dall’opposizione e dal fuoco amico della maggioranza, il presidente Gianluca Micucci Cecchi si toglie qualche sassolino dalla scarpa sul bilancio Apm, partendo dai 5 milioni di ricavi delle farmacie. "Apprezzo sempre le proposte, ma mi aspetto che siano espressione di uno studio completo, non sparate solo per creare clamore. Prima di avanzare giudizi, è opportuno avere ben presente tutto il sistema e le regole delle farmacie comunali, conoscere i numeri esatti e soprattutto saper leggere gli stessi e il rapporto costibenefici che genererà alcune scelte. Il potenziamento del settore idrico dovrebbe essere una priorità del Comune, soprattutto in vista del gestore unico e su questo, piuttosto che sulle farmacie, sarebbe auspicabile che le forze politiche concentrassero i loro sforzi collaborando per superare lo stallo attuale. Ma non comprendo la ragione per cui, secondo una consigliera, dovremmo disfarci della gestione delle lampade votive: il settore ha sempre chiuso in attivo, e Apm non ha un patrimonio proprio nel settore, non può dismettere nulla perché nulla possiede con la conseguenza che nessun provento può contribuire al potenziamento del settore idrico, perché proventi non ce ne sarebbero". Quanto alle farmacie, Micucci sottolinea che "quello che è più semplice per un privato è assai più difficile nel pubblico, parlo di modifiche di orari, mansioni, funzioni, turni, assunzioni. All’opinione pubblica bisogna avere l’onestà intellettuale di fornire i dati completi. L’analisi esatta va fatta sull’intero periodo: nel triennio le farmacie comunali hanno chiuso con un margine operativo caratteristico importante, mentre i ricavi 2022 si sono attestati sui 5 milioni annui in aumento rispetto al 2021. Sulle farmacie comunali gravano costi, cosiddetti indiretti, e altri diretti che le farmacie private non hanno. L’incidenza di questi costi è importante e riduce il risultato finale, ma non cambia il fatto che la performance delle farmacie sia stata significativa".

Apm ha poi avviato "un percorso di attivazione di servizi al cittadino tra i quali, ad esempio, l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione, l’holter pressorio, l’esame della glicemia, la consegna di farmaci a domicilio, il test per lo streptococco, il test Covd, già attivi a prescindere dalla nostra adesione al progetto regionale che pure ci vede coinvolti. Inoltre Apm con il Comune e l’Ircr ha siglato un protocollo d’intesa a settembre, seguito da un protocollo operativo a fine ottobre, per offrire nelle farmacie di Piediripa e della Pace altri servizi di carattere anche infermieristico. Aldilà delle ingiustificate critiche, l’attuale gestione è stata attenta e si è mostrata propositiva, consapevole di dover sempre migliorare, e l’ha dimostrato con i numeri e i servizi sopra elencati. Quando si punta il dito contro alcune attività, bisogna fare attenzione a offrire un quadro completo, altrimenti la volontà di qualcuno di mettersi in mostra potrebbe mortificare ingiustificatamente altri che nel loro lavoro mettono tutti loro stessi. Le farmacie comunali possono contare su direttori e personale specializzati, legati all’azienda da un rapporto di stima e fiducia reciproca, sempre disponibili con i cittadini. Alla minoranza ricordo che il modello delle farmacie comunali è a loro ben noto, avendolo creato e gestito per un ventennio, esprimendo per altro alcune fra le peggiori scelte strategiche in materia. Viene da chiedersi come mai le fantasiose proposte e le critiche oggi vengano espresse dall’opposizione, a fronte dell’inerzia degli anni passati. Invito invece alcuni consiglieri di maggioranza alla riflessione: il cda di Apm è espressione della maggioranza stessa, dunque prima dell’accesso agli atti sarebbe più semplice e corretto confrontarsi con il Cda e con il sottoscritto, sempre disponibili, anche in una riunione con i capogruppo". Tutti dati, precisa ancora il presidente, sono comunque nel sito Apm, "basta scaricarli e studiarli".