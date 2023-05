Apm, utile di oltre un milione Conto salatissimo per l’energia

di Chiara Gabrielli

Apm, si è tenuta l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio 2022 della partecipata. In questi stessi giorni, le nuove nomine da parte del sindaco Sandro Parcaroli: scompare la figura dell’amministratore delegato, ricoperta negli ultimi anni da Giorgio Piergiacomi, con le deleghe che vanno al presidente Gianluca Micucci Cecchi (foto), mentre il commercialista Stefano Quarchioni, voluto dal sindaco e dalla Lega, fresco di nomina guiderà il collegio sindacale, che sarà composto da Fabio Del Gobbo (espresso da FdI) e da Stefania Morresi, sindaci effettivi, Roberto Tallei (espresso dalla Lega di Macerata) e Beatrice Caporaletti, sindaci supplenti. Tornando al bilancio, anche quest’anno, la società ha chiuso con un utile importante – 1.159.943 euro – soprattutto se calato nel particolare periodo storico. I ricavi complessivi ammontano a 25.491.568 euro con un incremento rispetto all’anno precedente di 678.426, pari al 2,73% che ha riguardato tutti i settori. Ciò ha contribuito al miglioramento del risultato operativo che ha tuttavia risentito del forte aumento dei costi energetici, con particolare riguardo all’energia elettrica (+25,35%, +252.768 euro) e al carburante per i bus (+95,92%, +404.808 euro). Nel complesso, evidenzia il presidente Micucci Cecchi, un risultato importante in un momento difficile. "Abbiamo salutato – spiega il presidente dell’Apm – l’amministratore delegato Piergiacomi così come l’intero collegio sindacale uscente composto dal presidente Luciano Pingi e da Federica Santalucia e Alessandro Benigni. Non è stata rinnovata la figura dell’amministratore delegato, mentre si è provveduto alla nomina del nuovo collegio sindacale composto da Stefano Quarchioni, presidente, e da Fabio Del Gobbo e Stefania Morresi. Ringrazio Piergiacomi quanto il collegio sindacale per il prezioso lavoro svolto, per la professionalità e per la dedizione e saluto il collegio sindacale entrante con l’augurio di un buon lavoro". Micucci Cecchi tiene a riservare un ringraziamento speciale a "tutti i dipendenti della società che con il loro impegno, la loro serietà e la loro professionalità hanno permesso anche in questi momenti difficili di raggiungere un risultato importante e di certa soddisfazione per tutti gli azionisti e gli utenti". Il bilancio verrà pubblicato sul sito come ogni anno.