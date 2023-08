“Apollineo e dionisiaco” a Civitanova: mostra di Rocksophia prorogata

Prorogata per tutto il fine settimana la mostra di Rocksophia, “Apollineo e dionisiaco”, al Lido Cluana, Una scelta dettata dal grande successo riscosso, anche grazie ai visori Vr che permettono di vedere la galleria in maniera virtuale. Perciò porte aperte anche nelle serate di venerdì, sabato e domenica, dalle 21.30 alle 23. Varco sul Mare che in quei giorni sarà pieno di gente, visto anche il concerto di Al Bano in programma sabato nella rassegna FestivalVarco. La scelta è stata presa direttamente dagli organizzatori di Rocksophia, in accordo con il Comune e l’Azienda Teatri. Prenotazioni al numero WhatsApp 339.8108134.