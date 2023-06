Apollineo e Dionisiaco, in conflitto nella mostra di Rocksophia

Apollineo e Dionisiaco, è la contrapposizione tra una forza angelica che unisce portando luce e armonia, e una forza demoniaca che divide generando il caos, il tema della mostra di Rocksophia 2023. Una riflessione attorno alla quale Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Rocksophia, assieme agli ospiti che la affiancheranno, sta costruendo spettacoli inediti per un debutto in prima nazionale. "Ogni edizione di Rocksophia – spiega – ci offre l’opportunità di indagare a fondo la dimensione culturale della musica e delle canzoni popolari entrate nel nostro quotidiano dimostrando, una volta di più, come anche semplici canzoni possano nascondere aspetti e problematiche proprie della filosofia". Da qui la voglia di spingere ancora più in là le aspettative del pubblico e dopo i philoshow monografici dedicati a icone mondiali e italiane della scena musicale, la scelta di indagare i meandri di una certa mitologia del rock e, per opposto, della sua capacità spirituale e salvifica". Inoltre MeGa, la Meta Gallery di Popsophia, tornerà a luglio al Cluana e ospiterà un nuovo allestimento e una nuova esposizione. Un evento atteso, originale creazione di Popsophia, con apporti tutti civitanovesi: dal digital artist, Alessandro Nardi, al team di Squaring Circle, con Leonardo Nardi, soft developer, Riccardo Preterossi, account manager, Mirko Verdecchia, soft developer. Un viaggio tra classicismo e avanguardia che ospiterà l’opera conclusiva del designer Massimo Macellari. Un’inedita esposizione piena di angeli caduti e di diavoli redenti.