Appaltati i lavori di demolizione e servizio di trattamento delle macerie degli edifici pubblici e privati a Visso capoluogo, nel centro e a Villa Sant’Antonio. Nel capoluogo gli interventi saranno effettuati dall’associazione temporanea di imprese da Baldini Sandro e Conero Frantumazioni (Camerano) per un importo contrattuale di 1.722.634 euro oltre iva. Il termine complessivo per l’esecuzione delle prestazioni dell’appalto è in 115 giorni, tra abbattimenti e trattamento delle macerie. Per Villa Sant’Antonio, l’importo dell’appalto è di 651.955 euro (iva esclusa) di cui 417.224 euro per lavori di demolizione, messa in sicurezza e smontaggio controllato; 234.731 euro per servizi di trasporto e conferimento delle materiali da demolizione. In questo caso i lavori sarano effettuati dall’associazione temporanea di imprese composta da Stema srl (Ancona) e GI Costruzioni (Macerata).